I 40 minuti di fuoco di Israele su Hamas con 450 missili per distruggere i tunnel di Gaza City

(PRIMAPRESS) - STRISCIA DI GAZA - La risposta di Israele ai razzi palestinesi di ieri notte è arrivata immediatamente come aveva promesso il primo ministro Netanyahu. L'aviazione israeliana ha messo in atto uno dei più grandi bombardamenti su Gaza contro quella che è ormai non solo una guerra contro la Palestina contro la Jihad islamica. In una campagna aerea di 40 minuti iniziata intorno a mezzanotte, circa 160 aerei hanno sganciato circa 450 missili su 150 bersagli costituiti da una rete di tunnel scavati dal gruppo terroristico noto come "Metro" sotto Gaza City. Parlando ai giornalisti, il portavoce dell'IDF Hidai Zilberman ha definito la rete sotterranea una "risorsa strategica" per il gruppo che ha utilizzato i chilometri di tunnel nel nord di Gaza per spostare armi e combattenti. Anche da terra, i carri armati israeliani della brigata Golani, lungo il confine hanno fatto fuoco verso obiettivi di Hamas. Sono stati utilizzati un totale di circa 500 proiettili di artiglieria e altri 50 proiettili di carri armati. Nessuna truppa israeliano, però, è entrata a Gaza, smentendo alcune voci che parlavano di un ingresso nel nord della città. L'IDF, (le forze armate israeliane) ha anche bombardato i depositi di armi di Hamas insieme ad altre armi e siti di lancio. Anche un alto comandante missilistico guidato anticarro della Jihad islamica è stato ucciso, ha detto l'IDF, e l'Iron Dome ha abbattuto un altro drone. Durante gli attacchi i militari hanno ordinato a chiunque viva entro quattro chilometri dal confine di Gaza di rimanere in un rifugio antiaereo per paura che Hamas potesse sparare missili a corto raggio o missili guidati anticarro durante il bombardamento notturno. Cinque ore e mezza dopo l'IDF ha rimosso l'ordine e ha detto che le persone dovrebbero rimanere nelle immediate vicinanze di un rifugio in caso di attacco. Il pesante lancio di razzi verso il sud di Israele durante la notte è continuato e ha causato la morte di una donna di 87 anni dopo aver subito ferite alla testa mentre correva al riparo. Un altro uomo sulla cinquantina è rimasto gravemente ferito dopo che la sua casa è stata colpita direttamente da un razzo nella città di Ashkelon. Anche una casa del Consiglio regionale di Eshkol è stata distrutta dopo essere stata colpita da un razzo giovedì sera. Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, ha affermato che 115 palestinesi sono morti dall'inizio dei combattimenti e altri 600 sono rimasti feriti. Israele sostiene che la grande maggioranza di coloro che sono stati uccisi sono membri di Hamas o della Jihad islamica palestinese o sono stati uccisi dai razzi di Hamas che sono atterrati all'interno dell'enclave. Dall'inizio dei combattimenti sono stati lanciati circa 2.000 razzi e mortai verso Israele dalla Striscia di Gaza. Altri 220 proiettili sparati giovedì sera e venerdì mattina, di cui 30 sono atterrati nel territorio controllato da Hamas. - (PRIMAPRESS)