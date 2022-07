Hong Kong, Xi Jinping: “Qui la vera democrazia è iniziata quando la Gran Bretagna ha lasciato”

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - La "vera democrazia" di Hong Kong è iniziata 25 anni fa, con "il ritorno dei territori alla madrepatria" che ha aperto "una nuova epoca nella sua storia". Questo uno dei passaggi del discorso con cui il presidente cinese, Xi Jinping, ha partecipato alla cerimonia in occasione dei 25 anni del passaggio di consegne di Hong Kong dalla Gran Bretagna alla Cina. Xi ha poi detto che "non c'è motivo di cambiare il modello 'un Paese due sistemi" e che Hong Kong deve rispettare il sistema socialista e la leadership del Partito comunista. Queste in sintesi le parole pronunciate dal presidente cinese Xi Jinping per commemorare il 25° anniversario della consegna della città di Hong Kong dalla Gran Bretagna. A distanza di 2 anni Pechino ha imposto una legge sulla sicurezza nazionale che ha represso il dissenso nell'ex colonia.

Xi è arrivato a Hong Kong, insieme alla first lady, con il treno ad alta velocità. Ha incontrato più di 160 funzionari e importanti sostenitori di Pechino al centro congressi della città e ha avuto un breve incontro con il capo della giustizia della città, capi delle forze dell'ordine, alti funzionari del governo e alcuni membri del gabinetto dei consiglieri dell'amministratore delegato. Oggi 1 luglio c'è stata anche la nomina di John Lee, ex poliziotto e burocrate, come nuovo leader di Hong Kong. - (PRIMAPRESS)