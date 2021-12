Hong Kong al voto con il "modello Pechino". Candidati selezionati per fedeltà politica alla Cina

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - L'ex colonia britannica, ora territorio autonomo della Cina va al voto. Della parola autonomia è rinasto poco o niente tant'è che il rinnovo dell'esecutivo avverrà con l'applicazione del "modello Pechino". L'elite politica di Hong Kong ha iniziato a votare per scegliere i nuovi legislatori della città secondo le regole "solo per patrioti" imposte da Pechino, che riducono drasticamente il numero di seggi eletti direttamente e controllano chi può candidarsi. E' il primo scrutinio legislativo a tenersi con il nuovo modello politico imposto dalla Cina in risposta alle proteste esplose due anni fa. Su ogni candidato è stato eseguita una attenta verifica per saggiarne il patriottismo e la fedeltà politica alla Cina. - (PRIMAPRESS)