Hong Kong: 15 mesi di reclusione per l'attivista Hang Tung per la veglia di Tiananmen

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - E' stata condannata a 15 mesi carcere l'attivista pro-democrazia Hang Tung di Hong Kong colpevole di aver organizzato nel 2021 una veglia in memoria della repressione di piazza Tiananmen (1989) e di aver incitato i cittadini a prendere parte all'iniziativa non autorizzata. Vicepresidente della sciolta Hong Kong Alliance (Hka) che organizzava veglie per le vittime della repressione di Pechino, Chow era già stata condannata a 12 mesi per aver organizzato e partecipato a una veglia simile nel 2020. La sentenza arriva a 24 ore dalla chiusura del Citizen News, l'ultimo giornale indipendente di Hong Kong messo all'angolo dal governo di Pechino. - (PRIMAPRESS)