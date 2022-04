Happy Birthday Queen Elizabeth! La regina compie 96 anni ma festeggerà il 2 giugno

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Happy Birthday Queen Elizabeth! Oggi giovedì 21 aprile, la regina Elisabetta II d'Inghilterra compie 96 anni. Ma, come da tradizione, per i festeggiamenti ufficiali aspetterà il secondo sabato di giugno. Si tratta di un'antica usanza all'interno della famiglia reale inglese, legata non tanto al prestigio della loro posizione quanto semplicemente al meteo britannico particolarmente uggioso. La tradizione è antica. L'istituzione del doppio festeggiamento risale a re Giogio II, nel 1748. Il sovrano compiva gli anni nel mese di novembre ma, essendo il compleanno del monarca un evento pubblico molto importante che prevedeva la partecipazione della popolazione, era necessario avere delle condizioni climatiche migliori. Re Giorgio ebbe dunque l'idea di unire i festeggiamenti per il proprio compleanno con l'annuale parata militare. Il sovrano, ricordiamo, è anche il capo delle forze armate. La parata si svolge da oltre 250 anni a giugno e prende il nome di "Trooping the Colour", la Sfilata della bandiera. Quest'anno le celebrazioni sono previste per il 2 giugno. La parata inizia e termina a Buckingham Palace e solitamente vede la partecipazione di oltre 1400 soldati, 200 cavalli e una banda composta da 400 musicisti. - (PRIMAPRESS)