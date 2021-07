Haiti, la smentita della morte della First Lady trasferita in Florida per un intervento chirurgico

(PRIMAPRESS) - HAITI - In tarda serata di ieri era arrivata la smentita che Martine Moise, la first lady colpita da una raffica di proiettili del commando che ha ucciso il presidente haitiano, Jovenel Moise non era morta anche se gravemente ferita. In serata stessa la first lady era stata trasferita con un volo aereo in un ospedale della Florida ed operata d'urgenza.

La first lady di Haiti, è arrivata all'aeroporto di Fort Lauderdale, a nord di Miami su un volo Trinity Air Ambulance, ed è stata poi trasferito al Miami Baptist Hospital. Il primo bollettino di oggi 8 luglio dà segnali vitali della paziente pur restando critiche le sue condizioni. - (PRIMAPRESS)