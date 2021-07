Haiti in stato d’assedio dopo la morte del presidente Moise e della moglie. È caos

(PRIMAPRESS) - HAITI - E' morta anche Martine Moise, la moglie del presidente Jovenel, ucciso in un attacco di un commando nella sua abitazione. Intanto il Paese è nel caos, mentre si moltiplicano le condanne all'attentato. Il premier ad interim Joseph ha dichiarato lo stato d'assedio, dopo un Consiglio dei ministri straordinario. Chiuso l'aeroporto di Port-au-Price. Da gennaio 2020 Moise governava per decreto. Aveva appena nominato nuovo premier Ariel Henry, indicendo per il 26 settembre un referendum costituzionale ed elezioni presidenziali e politiche. Alcuni testimoni hanno parlato di un commando che parlava spagnolo e inglese. - (PRIMAPRESS)