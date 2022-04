Guterres a Mosca: “Tregua prima possibile”. Lavrov “Riparliamo di negoziati”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La conferenza stampa che il ministro degli Esterei Lavrov e il Segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres hanno tenuto a Mosca non ha certo trovato una soluzione per ricomporre lo scontro tra Russia ed Ucraina, tuttavia più di una volta Lavrov ha sottolineato la disponibilità all'attività di mediazione ma ha anche criticato l'atteggiamento delle Nazioni Unite e l'inadeguatezza di alcuni punti contenuti nella "carta" circa la sicurezza internazionale di alcuni Stati. Osservazioni che Guterres ha raccolto e che potranno essere oggetto di discussione ma la questione posta dal Segretario generale è di arrivare ad una tregua prima possibile: "Siamo interessati a trovare i modi per creare le condizioni di un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile, dobbiamo fare tutto ciò che è possibile" per questo obiettivo. Così il segretario generale Onu Guterres, incon- trando a Mosca il ministro degli Esteri russo Lavrov. La situazione in Ucraina "è diventata catalizzatore" per "un gran numero di problemi", replica Lavrov, da qui la risposta "con rapidità" alla richiesta di colloqui. "Apprezziamo il desiderio di un altro round di colloqui in questo momento difficile", ha concluso Lavrov. - (PRIMAPRESS)