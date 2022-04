Guerra Yemen: è tregua. Onu: “Le parti osserveranno un cessate il fuoco di due mesi”

(PRIMAPRESS) - YEMEN - Si apre oggi 2 aprile la tregua annunciata dall'Onu di 2 mesi per la guerra civile in Yemen. La guerra in Yemen e la crisi umanitaria che ne è derivata hanno determinato nel Paese una situazione drammatica con oltre 20.000 vittime civili tra marzo 2015 e marzo 2021. Quasi otto anni di conflitto hanno costretto più di 4 milioni di persone, tra cui più di 2,4 milioni di bambini e bambine, a lasciare le loro case, e si stima che il 65% della popolazione - 20 milioni di persone - abbia bisogno di assistenza umanitaria.

"Le parti in conflitto hanno risposto positivamente alla proposta delle Nazioni Unite di una tregua di due mesi, che entrerà in vigore domani, 2 aprile, alle ore 19". Lo ha annunciato l'inviato Onu per lo Yemen, Grundberg. L'accordo è frutto dei negoziati che si sono svolti con la mediazione delle Nazioni Unite, ha pre- cisato."Con il consenso delle parti la tregua può essere rinnovata oltre il termine dei due mesi".Il segretario Onu Guterres spera che la tregua avvii un "processo politico" per pace duratura. - (PRIMAPRESS)