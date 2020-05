Gualtieri (Mes): "La patrimoniale non verrà mai realizzata. Si alle imposte progressive"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ieri ospite del programma di Formigli a La7, ha escluso che l’esecutivo proporrà una tassa patrimoniale per affrontare la crisi economica causata dal coronavirus. "La patrimoniale non è nel programma del governo e non verrà mai realizzata", ha assicurato il ministro. "Siamo per la progressività delle imposte, quindi non faremo la flat tax né la patrimoniale". - (PRIMAPRESS)