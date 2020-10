Gualtieri (Economia): “Indennizzi e credito di imposta sugli affitti” a ristoro delle restrizioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Le restrizioni del Dpcm riguardano circa 300 mila, forse 350 mila, aziende ed esercizi pubblici" ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri - “Sappiamo di chiedere un sacrificio importante e necessario a contenere il virus e quindi per tutti costoro ci saranno questi indennizzi che sono solo una parte delle misure. Poi avremo per tre mesi il credito di imposta sugli affitti, l'eliminazione della rata Imu e poi naturalmente la cassa integrazione per i lavoratori e l'indennità di 1000 euro per i collaboratori", ha spiegato. Gli indennizzi secondo il ministro dell’Economia potrebbero essere erogati a metà Novembre, allungando di fatto di qualche settimana il termine annunciato da Conte nella conferenza stampa del pomeriggio di oggi. - (PRIMAPRESS)