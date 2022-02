Over 50: da oggi obbligatorio il Green Pass rafforzato. Controlli sul lavoro e multe fino a 1.500 euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da oggi 15 febbraio 2022, diventa obbligatorio sui luoghi di lavoro, il green pass rafforzato per i cittadini che abbiano più di 50 anni di età. La misura più contestata dell'ultimo pacchetto di misure governative per arginare la quarta ondata del contagio da Covid 18 e varianti entra in vigore, rinfocolando le immancabili polemiche attorno a un provvedimento ritenuto da molti "discriminatorio" e anche inutile a fronte degli ultimi dati confortanti sulla curva pandemica. Ma la road map di Draghi e Speranza sull'uscita dallo stato di emergenza è definita da settimane e non si torna indietro. Ora cominciano i controlli sul posto di lavoro che, ovviamente, non riguardano tutti gli over 50 ma solo coloro che ancora lavorano. Per chi non lo ha è prevista la sospensione dal lavoro e dallo stipendio, con multe che arrivano a 1.500 euro. - (PRIMAPRESS)