Green Pass e Reddito di Cittadinanza, rendono rovente la politica in questa calda estate

ROMA - Sul Green Pass si stanno alimentando divisioni che non fanno bene al paese che rischia di rendere fragile l'autorevolezza di una governance. Il vaccino deve essere "ragion di stato" per non ripiombare in sostegni che non riescono a sostenere l'economia di un paese. Vaccinarsi è una necessità e i distingui di regole a macchia di leopardo non sono da paese avanzato. Ora però c'è chi rischia, in queste posizioni equivoche di perdere parte della sua popolarità ad iniziare dai sindacati che dovrebbero difendere la salvaguardie di aziende attive e non decimate dal covid e di scuole in presenza e non pronte ad un altro anno di didattica a distanza. La situazione si surriscalda in questa estate già rovente con l'obbligo del green pass e reddito di cittadinanza: cresce il pressing delle forze politiche che sostengono il governo per modificare le due misure. Posizioni differenti che agitano la maggioranza: se, infatti, contro l'obbligo del green pass nelle scuole si schiera la Lega che si prepara alla battaglia in Parlamento - almeno stando alle parole del sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso - mentre Pd, Iv, Leu, M5s (seppur con alcuni distinguo) e Forza Italia difendono la misura, sul Reddito sono i pentastellati a dire un secco 'no' alle modifiche, a fronte di un asse trasversale composto da dem, renziani, azzurri e leghisti che, invece, insistono sulla necessità di rivedere profondamente la norma. Nel giorno in cui il secondo decreto sul green pass approda alla Camera in un'Aula deserta nonostante la presenza del ministro della Salute Roberto Speranza - che esprime soddisfazione per i 20 milioni di certificati verdi scaricati negli ultimi tre giorni - e che con ogni probabilità confluirà nel primo decreto sulla certificazione verde, già all'esame della commissione Affari sociali, continuano a far discutere le norme sulla scuola.