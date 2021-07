Green pass, Brusaferro (Iss) replica ai No Vax: “Vaccinarsi, la vera libertà per attività aperte”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alle proteste dei no Vax di ieri arriva la risposta del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro che indica il Green pass come la vera libertà e non quella sbandierata dagli slogan di piazza. "Il certificato di vaccinazione assicura libertà a tutti e non solo ad una parte del paese. Utilizzarlo e promuoverlo ci fa sentire più sicuri. Va spinto per favorire la possibilità di mantenere aperte le attività,e va valorizzato al meglio" Così il presidente dell'Iss e portavoce del Cts, Silvio Brusaferro. "Dobbiamo affrontare la pandemia con metodo scientifico e far vedere che il vaccino funziona (...) Continuando la campagna ai ritmi attuali sarà sempre più evidente anche agli scettici che il vaccino è lo strumento che ci consente di poter convivere con il virus". - (PRIMAPRESS)