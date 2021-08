Grecia: l’isola di Evia avvolta dalle fiamme. Evacuate 2700 persone via mare

(PRIMAPRESS) - EVIA (GRECIA) - Lotta contro il tempo sull'isola greca di Evia investita da un violento incendio che in 8 giorni ha distrutto migliaia di ettari e centinaia di case. Oltre 2.700 persone sono state costrette all'evacuazione via mare. Circa 650 del fuoco, di cui 250 arrivati da Ucraina, Serbia e Romania, stanno lottando contro le fiamme per evitare che raggiungano la città di Istiaia, che ospita migliaia di abitanti. Al lavoro anche 17 elicotteri, dei quali due svizzeri e due egiziani, e 8 aerei, fra cui tre Canadair francesi. - (PRIMAPRESS)