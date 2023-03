Grecia: arrestato il capostazione di Larissa per lo scontro di due treni. 36 le vittime

(PRIMAPRESS) - LARISSA (GRECIA) - Le gru ed i Vigili del Fuoco greci stanno ancora aprendosi i varchi nel groviglio di lamiere per capire se ci sono altre vittime alle 36 già segnalate dalle autorità ferroviarie e gli oltre 80 feriti. L'indagine avviata dagli investigatori greci stabilirà le cause della collisione tra il treno merci e quello passeggeri che avrebbero dovuto essere deviati su due diversi binari all'altezza della stazione di Larissa. Quel che è certo che ora risulta in stato di fermo il capostazione di Larissa.

I sopravvissuti hanno raccontato dell'impatto e della carrozza che si è ribaltata le fiamme che l'hanno avvolta. Tutte le prime del treno passeggeri sono state distrutte. "Abbiamo sentito un grande botto", e poi i bagliori delle fiamme ha raccontato uno dei passeggeri rimasto illeso. "Il fuoco è stato immediato. Mentre cercavano una via d'uscita le fiamme già ci avvolgevano. Il fuoco era a destra e a sinistra". Il treno passeggeri stava viaggiando da Atene alla città settentrionale di Salonicco quando si è schiantato frontalmente con l'altro treno merci, provocando l'incendio delle carrozze anteriori, poco prima della mezzanotte ora locale. - (PRIMAPRESS)