Grandi manovre nel Pacifico. Il patto AUKUS tra Australia, UK e Usa per sottomarini nucleari

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - C'è fermento nel Pacifico pernuovi armamenti. L'Australia non fa mistero del patto AUKUS con Stati Uniti e Regno Unito per l'acquisto fino a cinque sottomarini a propulsione nucleare della classe Virginia degli Stati Uniti che dovrebbero entrare operativi dal 2030 come parte di uno storico patto di sicurezza del Pacifico.

Con l'accordo AUKUS, almeno un sottomarino statunitense visiterà i porti australiani nei prossimi anni e, entro la fine del 2030, una nuova classe di sottomarini sarà costruita con progetti britannici e tecnologia statunitense. Lunedì prossimo il primo ministro australiano Anthony Albanese incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Rishi Sunak a San Diego per rivelare i prossimi passi di AUKUS.

Il patto di sicurezza del Pacifico annunciato per la prima volta nel settembre 2021 e che dovrebbe includere anche la collaborazione su missili ipersonici, intelligenza artificiale e guerra informatica. è visto come un tentativo di contrastare la crescente potenza e il posizionamento della Cina nella regione. Una decisione che ovviamente è stata condanna di Pechino. - (PRIMAPRESS)