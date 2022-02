Governo: stanziati 8 miliardi per il caro-bollette e sostegno al settore automobilistico

(PRIMAPRESS) - ROMA - La conferenza stampa del premier Draghi che ha fatto seguito al Consiglio dei Ministri ha fatto sintesi di quanto è stato approvato nel decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. "Le norme introdotte mirano a sostenere la ripresa economica e a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno dispiego. Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase". È quanto ha detto Draghi che ha sottolineato: "L'obiettivo è rilanciare una crescita equa e sostenibile e affrontare il mer- cato del lavoro". Lo ha detto il pre- mier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. "Abbiamo approvato un provvedimento per contenere il costo dell'energia e per sostenere il settore automobilistico: mattiamo in campo quasi 8 miliardi di euro di cui 6 per l'energia e lo facciamo senza ricorrere a scostamenti di bilancio" ha aggiunto Draghi che sul fronte della pandemia parla di "condizione sanitaria in miglioramento". Ma alla domanda dei giornalisti su quando finirà lo stato di emergenza e se anche il Green pass subirà delle variazioni, Draghi ha risposto che nei prossimi giorni verrà disegnata una roadmap per stabilire le progressive misure di allentamento delle restrizioni. - (PRIMAPRESS)