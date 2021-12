Governo: oggi la conferenza di fine anno del premier Draghi con la stampa parlamentare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà oggi 22 dicembre, mentre Camera e Senato sono ancora al lavoro per varare gli ultimi provvedimenti, la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Mario Draghi,

È il tradizionale appuntamento organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare e avrà inizio alle ore 10,30 presso l’Auditorium Antonianum di Roma. Non solo sarà il consuntivo di un anno ancora caratterizzato dalla pandemia ma anche probabilmente anticipazioni su eventuali nuove strette per contenere la diffusione delle varianti del virus. E poi ci sarà il capitolo risorse del Pnrr e lavoro ma anche la questione del caro energia che dovrà vedere impegnata tutta l'Europa. Tra questi temi, probabilmente, anche l'inevitavbile domanda sulla fine ma dato del Presidente della Repubblica e gli scenari possibili nel breve orizzonte. - (PRIMAPRESS)