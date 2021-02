Governo: oggi il calendario delle consultazioni di Draghi. Ecco il suo "manifesto"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un “giro di campo” per esplorare la situazione e poi via al lavoro. Le consultazioni di Mario Draghi nel suo incarico di formare il governo anti-crisi, inizieranno oggi a meno di 24 ore della salita al Colle dal presidente Mattarella. Quattro priorità: vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi dei cittadini e rilanciare il Paese.

Quanto forte sarà il sostegno dei partiti nel suo lavoro di trovare una maggioranza stabile? E di che natura sarà il nuovo governo? Tecnico, politico o un mélange di entrambi? I partiti e movimenti attendono di vedere le prime mosse e da ieri hanno iniziato a riunirsi anticipando anche inutili dichiarazioni al buio.

Quello di Draghi, non sembra voler essere un governo del Presidente, perchè sono lontani i tempi che portarono Mario Monti a palazzo Chigi. Sarà qualcosa di diverso e ala luce dei fatti di oggi e delle difficoltà di oggi.

Tra poche ore Draghi renderà noto il suo calendario di consultazioni e la clessidra del tempo inizierà a scorrere sul futuro dell’Italia. - (PRIMAPRESS)