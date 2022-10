Governo: oggi a Palazzo Chigi il passaggio della campanella da Draghi a Giorgia Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi, domenica 23 ottobre, alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, si terrà la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il Presidente uscente, Mario Draghi, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Al termine della cerimonia, alle ore 12.30, si terrà la prima riunione del Consiglio dei Ministri. La cerimonia si articolerà in due momenti separati: nel Cortile di Palazzo Chigi e nella Sala dei Galeoni.

La cerimonia di consegne consiste nel passaggio della campanella dal precedente inquilino di Palazzo Chigi al nuovo. Una formula resa istituzionale nel 1996 quando Romano Prodi subentrò a Lamberto Dini. Nel 2014 avvenne il passaggio "gelato" da Letta a Renzi dove i due non si incrociarono neanche con uno sguardo. E, altrettanto singolare è stato quello nel 2019 in cui Giuseppe Conte passò la campanella a sè stesso nel passaggio dal Conte 1 al Conte 2. Ultimo passaggio nel febbraio 2021 con Conte che passa la campanella a Mario Draghi senza stretta di mani: eravamo nel pieno delle norme anti-Covid. - (PRIMAPRESS)