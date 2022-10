Governo Meloni: oggi alle 10 la cerimonia del giuramento della premier e dei suoi ministri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il nuovo governo guidato dalla prima Presidente del Consiglio donna, questa mattina di sabato 22 ottobre alle ore 10 sarà al Palazzo del Quirinale per il giuramento della premier Giorgia Meloni e dei ministri dinanzi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella Sala degli Arazzi e con la cerimonia della firma che prevede anche la presenza di un congiunto dei ministri nominati, sfileranno nell'ordine: Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

Matteo Salvini, vicepremier e Infrastrutture

Antonio Tajani, vicepremier e Esteri

Giancarlo Giorgetti, Economia

Adolfo Urso, Imprese e Made in Italy

Paolo Zangrillo, Pubblica Amministrazione

Guido Crosetto, Difesa

Matteo Piantedosi, Interno

Carlo Nordio, Giustizia

Marina Elvira Calderone, Lavoro

Orazio Schillaci, Salute

Giuseppe Valditara, Istruzione e Merito

Anna Maria Bernini, Università e ricerca

Gennaro Sangiulianom Cultura

Gilberto Pichetto Fratin, Ambiente

Francesco Lollobrigida, Agricoltura e Sovranità alimentare

Elisabetta Casellati, Riforme

Roberto Calderoli, Affari regionali

Raffaele Fitto, Affari europei

Alessandra Locatelli, Disabilità

Andrea Abodi, Gioventù e Sport

Eugenia Roccella, Famiglia, Natalità e Pari opportunità

Luca Ciriani, Rapporti con il Parlamento

Daniela Santanchè, Turismo

Sebastiano Musumeci, Mare e Sud

Alfredo Mantovano sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Domani domenica, invece, è previsto il passaggio della "campanella" dall'ex Presidente del Consiglio, appena rientrato da Bruxelles per il suo ultimo Consiglio Europeo sull'energia, alla nuova premier Giorgia Meloni. - (PRIMAPRESS)