Governo Meloni: incassa la fiducia della Camera e domani sarà la volta del Senato

ROMA - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha incassato in serata la sua prima fiducia alla Camera dei Deputati. La fiducia al governo è arrivata con :235 sì e 154 voti contrari e 5 significative astensioni. Domani 26 ottobre si dovrà porre un altro altro tassello " Ringrazio tutte le forze politiche per aver ascoltato le linee programmatiche che l'Esecutivo intende attuare per risollevare l'Italia. Domani sarò in Senato per un altro importante tassello. La rotta è tracciata: andiamo avanti". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su twitter.