Governo: “l’esploratore” Roberto Fico ha 100 ore per trovare una maggioranza nella maggioranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Ringrazio il presidente della Repubblica per avermi conferito il mandato esplorativo per verificare all’interno delle forze di maggioranza per la possibilità di una composizione di una maggioranza”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico ha commentato alle 20,05, nella sala del Quirinale, l’incarico appena ricevuto con l’impegno che entro martedì prossimo dovrà riferire eventuali. Risultati raggiunti al Capo dello Stato. - (PRIMAPRESS)