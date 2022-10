Governo: Giorgia Meloni insediata a Palazzo Chigi. Mario Draghi salutato dal picchetto d’onore

(PRIMAPRESS) - ROMA - È durato circa 90’ il colloquio tra il premier uscente Mario Draghi e il nuovo Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni prima del rituale passaggio istituzionale della campanella avvenuto con uno sguardo di reciproca stima. Draghi è stato salutato dal picchetto d’onore ed ha lasciato Palazzo Chigi tra gli applausi del personale e dello staff che è stato accanto all’ex presidente per 20 mesi del suo mandato. Ma in molti commentatori politici considerano questo addio non come un taglio definitivo con il neo-premier.

Giorgia Meloni presiede oggi il primo consiglio dei ministri. - (PRIMAPRESS)