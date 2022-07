Governo: firmato scioglimento delle Camere. Mattarella: “Ora adempimenti nell’Interesse dell’Italia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Firmato il decreto di scioglimento anticipato dalle Camere dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ho ringraziato Mario Draghi per l’impegno profuso. Ora ci sono molti adempimenti da chiudere nell’interesse dell’Italia”. E Mattarella elenca le priorità dalla guerra al Pnrr ma anche la povertà sociale che forse è stato uno dei punti più controversi nelle richieste dei partiti a Draghi. Mattarella ha chiuso il suo secco intervento con l'esortazione al senso di responsabilità della politica in un momento così delicato per il Paese. - (PRIMAPRESS)