Governo Draghi: la fiducia della Camera arriva con 535 voti favorevoli e 56 contrari

(PRIMAPRESS) - ROMA - La fiducia della Camera al governo di Mario Draghi è arrivata con 535 si, 56 no e 5 astenuti. Presenti 596 deputati. Tra i M5Salmeno 16 deputati hanno votato contro. Come già accaduto ieri al Senato, anche alla Camera i voti di fiducia ottenuti da Mario Draghi, pari a 535, non raggiungono il record incassato dal governo di Mario Monti, che ottenne 556 voti e Draghi si posiziona al terzo posto per voti favorevoli al suo governo, dopo Monti, e il governo Andreotti IV (del 1978) che ottenne 545 voti favorevoli. - (PRIMAPRESS)