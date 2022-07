Governo: Draghi ha rassegnato le dimissioni. Mattarella ne ha preso atto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Draghi si è dimesso, Colle prende atto Nel suo colloquio di mezz'ora al Quirinale, il premier Draghi ha reiterato le sue dimissioni. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ne ha preso atto. Il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Ieri il Senato gli ha confermato la fiducia con soli 95 sì. I senatori di M5s, Lega e FI non hanno votato.I pentastellati si sono dichiarati "presenti non votanti". Mattarella consulterà la presidente del Senato Casellati alle 16,30 e della Camera, Fico alle 17.

Intanto la tempesta Draghi ha innescato una serie di questioni all'interno dei partiti e soprattutto in Forza Italia con le dimissioni di Maria Stella Gelmini e di Brunetta contrari alle posizioni di Forza Italia che dal sostegno più volte dichiarato da Berlusconi al premier Draghi è passata ad assecondare gli alleati Lega e Fratelli d'Italia. - (PRIMAPRESS)