Governo: crisi ufficialmente aperta. Mattarella ha indicato l'inizio delle consultazioni

ROMA - La crisi di governo è aperta. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è stato ricevuto intorno alle 12 al Quirinale dal Presidente delle Repubblica, Sergio Mattarella per rassegnare le sue dimissioni. Mattarella ha preso atto delle dimissioni e da domani inizieranno le consultazioni secondo un calendario, come ha precisato il Segretario Generale del Quirinale, che verrà segnalato dall'ufficio stampa. Dopo l'incontro con Mattarella è andato a palazzo Giustiniani per comunicare alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, di aver consegnato le sue dimissioni nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Dopo la formalizzazione della crisi al Quirinale, quindi, Conte ha compiuto il passaggio successivo, quello di recarsi al Senato per informare la presidenza di Palazzo Madama. Da oggi iniziano le riunioni interne ai vertici dei partiti per allineare le singole posizioni.