Governo: si chiude il giro di consultazioni di Draghi. La sostenibilità entra in tutti i ministeri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con l’ultimo incontro in programma dedicato alle parti sociali si è concluso questa sera l’ultima giornata di consultazioni delle parti sociali con il presidente incaricato Mario Draghi. Al tavolo di Montecitorio è stato il Wwf a chiudere il ciclo di interventi ed è servito anche ad intravedere già qualche certezza in quello che sarà il piano programmatico di Draghi una volta sciolta la riserva.

“La buona notizia su cui abbiamo insistito tutti è che ci sarà il ministero della Transizione ecologica dove le competenze saranno concentrate". Così i rappresentanti di Wwf Italia e Greenpeace al termine dell'incontro con Draghi. Donatella Bianchi, presidente Wwf, ha dichiarato di essere rimasta favorevolmente colpita dalla centralità della questione ambientale: Draghi vorrebbe come "sguardo di prospettiva la centralità della trasformazione verde che dovrebbe essere trasversale alle altre politiche",ha riferito.

La dichiarazione di Bianchi sembra richiamare anche quella già anticipata ieri dal M5S al termine della consultazione. E’ difficile attribuire la paternità dell’idea di un ministero della Transizione Ecologica ma è sicuramente certo che corrisponde alla visione di Mario Draghi di creare una orizzontalità delle politiche economiche, di infrastrutture e sociali fortemente collegate con un processo di sostenibilità ambientale. - (PRIMAPRESS)