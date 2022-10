Governo, Berlusconi blinda Casellati alla Giustizia e fa saltare l’iter istituzionale della Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Chi aveva pensato che l'incontro di ieri aveva sistemato le cose tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi oggi deve rivedere il giudizio sul cavaliere e la sua incapacità di guardare ad uno scenario più ampio che non sianoi suoi interessi personali. "Voglio Casellati alla Giustizia aveva detto Berlusconi in mattinata aggiungendo che Giorgia Meloni ieri gli aveva chiesto d'incontrare Nordio e la risposta è stata "Lo stimo,ma sono convinto sulla scelta di Casellati". Così il presidente di FI uscendo dal Senato anticipando la posizione di Tajani nel futuro governo ma anche di tutti gli altri ministri. Non ho mai parlato di compensazioni" per FI nella squadra di governo."Tra me e Meloni non c'è mai stata distanza. Ho insistito perché le cariche siano date secondo il numero di elettori". Dichiarazioni che fanno saltare tutte le regole del passato di comportamenti istituzionali anticipando nomi prima dell'incarico da parte di Mattarella al premier in pectore. - (PRIMAPRESS)