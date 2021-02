Golpe in Myanmar: rovesciato il governo di San Suu Kyi. Bloccati tutti i voli

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - La leader Aung San Suu Kyi, vincitrice delle ultime elezioni, e altri alti esponenti del partito al governo sono stati arrestati in un raid: lo ha comunicato il portavoce della Lega nazionale per la democrazia al governo confermando il golpe che era stato annunciato con le prime notizie. La tensione tra il governo civile e le forze armate era palpabile già da diversi giorni tanto da far ipotizzare un colpo di Stato all'indomani delle elezioni che secondo l'esercito aveva considerate fraudolente.

"Faremo elezioni libere ed eque. il golpe è stato costituzionale”, così in una dichiarazione le forze che hanno ribaltato il governo di San Suo Kyi. Un "tentativo di usurpare la sovranità statale tramite mezzi illegali" è l’accusa mossa al governo della leader birmana. L'esercito birmano ha annunciato l'imposizione di uno stato di emergenza per la durata di un anno. Nel frattempo, l'ex generale Myint Swe - uno dei due vicepresidenti - ricoprirà la carica di presidente ad interim. L'annuncio è stato dato dalla tv statale. Tutti i voli sono bloccati. - (PRIMAPRESS)