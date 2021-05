Global Solution Summit: oggi confronto Draghi-Merkel. E il clima resta al centro dell'incontro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il premier Mario Draghi interverrà oggi (ore 13) in apertura della seconda giornata del Global Solutions Summit 2021 confrontandosi con la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Il forum, oggi alla seconda giornata, fa il punto sulle policy dei governi viste sotto il profilo di collaborazioni strategiche per affrontare problemi globali. "Solo quando gli stati cooperano oltre i confini in consonanza con i gruppi sociali interessati, possiamo superare le grandi sfide del nostro tempo. Sebbene l'attuale pandemia sia l'ultimo esempio di questo requisito, lo stesso vale per il cambiamento climatico, la regolamentazione dei mercati finanziari e la governance digitale ", afferma Dennis J. Snower, Presidente della Global Solutions Initiative. Il dialogo con la Cancelleria Merkel, sarà moderato dalla corrispondente da Berlino del New York Times, Melissa Eddy.

Uno dei temi centrali di discussione resta quello dell'ambiente e ieri, nella giornata d'apertura, Isabel Schnabel, membro del consiglio esecutivo della Banca centrale europea (BCE), ha affermato che mentre i banchieri centrali erano tradizionalmente riluttanti ad affrontare le discussioni sui cambiamenti climatici. Oggi con una maggiore interazione con il pubblico in generale ha spinto massicciamente l'attenzione della BCE sulla questione negli ultimi anni. "Dobbiamo chiederci se stiamo facendo quello che potremmo e dovremmo fare rispetto al cambiamento climatico, quindi non si tratta solo di acquisti di asset, o non solo di operazioni di prestito - dobbiamo guardare a tutto e questo in realtà inizia con pensando ai modelli economici", ha detto Schnabel, aggiungendo che i modelli attuali sono "abbastanza carenti" nella misurazione del rischio di transizione. - (PRIMAPRESS)