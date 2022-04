Gli orrori di Bucha smentiti da Lavrov che annuncia una indagine sulla propaganda ucraina

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Le immagini di civili uccisi a Bucha che hanno indignato tutto l'Occidente e i paesi intorno all'Ucraina non solo sono state smentite dal ministro degli Esteri Lavrov ma sono state bollate da lui stesso come "una messinscena" allestita dagli ucraini "dopo il ritiro delle truppe russe il 30 marzo". Così il ministro Esteri russo, Lavrov, al termine del vertice coi colleghi della Lega Araba. Secondo Lavrov, il filmato è una "pro- vocazione" e nessun cittadino di Bucha ha subito violenza dai militari russi. Poi ha annunciato la presentazione nel- le prossime ore di materiale a sostegno della tesi di Mosca, in una speciale conferenza a N.York."I crimini dei na- zionalisti ucraini vanno puniti". E in serata mentre si leva una voce unica dall'Unione Europea all'America per procedere senza esitazioni in una inchiesta per crimini di guerra, Lavrov interviene dicendo che anche la Russia aprirà un'inchiesta nei confronti dell'Ucraina. - (PRIMAPRESS)