Gli indipendentisti riconquistano la Catalogna nel voto regionale con 74 seggi su 135

BARCELLONA - Gli indipendentisti vincono le elezioni in Catalogna. Nella notte il primo sorpasso negli exit poll che non era così scontato visto il testa a testa con i socialisti del Psc e sopratutto la scarsa affluenza alle urne per una popolazione abbattuta dalla presenza della pandemia. I tre partiti indipendentisti hanno ottenuto 74 seggi su 135, conquistando in caso di alleanze, una maggioranza assoluta. Erano stati già i primi exit poll sul risultato delle regionali catalane ad attribuire loro la vittoria ai moderati di Esquerra Republicana, il partito di Oriol Junqueras e dell'attuale presidente della Generalitat Pere Aragonès: 36-38 seggi per loro (su di 135 seggi) I socialisti del Psc guidati da Salvador Illa, l'ex ministro della Sanità del governo Sanchez, che otterrebbero 34-36 seggi, sono il partito più votato Terzi l'altra forza indipendentista, Junts per Catalunya, il partito dell'ex presidente Carles Puigdemont,