Gli impegni di Bellanova fanno saltare l'incontro Conte-Renzi. Intanto l'Ema riduce l'attesa per il vaccino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Salta l'incontro previsto tra il premier Conte e Matteo Renzi di Italia Viva per un confronto sui temi del Recovery Fund ma argomento principe è il ventilato rimpasto di governo anche se Pd e M5S hanno gia dichiarato che al momento questo esecutivo non si tocca. Ufficialmente il motivo dello spostamento a venerdì del faccia a faccia è per l'assenza della ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova che avrebbe dovuto essere presente anch'essa all'incontro e non può perchè è impegnata a Bruxelles nell'incontro con i ministri dell'Agricoltura. Impegno già programmata da tempo e che quindi doveva essere già nelle agende sia di Conte che di Renzi. Una distrazione di entrambi? Intanto per l'esecutivo di governo non sono ore facili per la preoccupazione di dover mettere un freno alla mobilità di Natale per non cadere violentemente in una terza ondata di Covid. La pubblicità del cashback ha contribuito a spingere le persone a riversarsi nei negozi ed ora si deve correre ai ripari per evitare il peggio.

Nel frattempo dopo l'auspicio di Speranza per un accorciamento dei giorni per accendere il semaforo verde dell'Ema per il vaccino Pfizer-BiOnTech, sarebbe arrivata da Amsterdam una comunicazione che l'autorizzazione potrebbe essere già per il 23 dicembre e quindi per fine mese già in distribuzione le prime dosi. - (PRIMAPRESS)