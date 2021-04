Gli auguri del presidente israeliano Rivlin al Santo Padre e la voglia di pace con la Palestina

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - Il presidente della repubblica di Israele Reuven Rivlin, ha inviato oggi, con una nota, gli auguri per la Santa Pasqua a Papa Francesco. Il presidente israeliano ha esposto il suo rammarico che per il secondo anno consecutivo la pandemia non farà celebrare la Pasqua come i fedeli si aspettano. "Questa pandemia - scrive Rivlin - ha dimostrato in modo conclusivo che il confine tra i paesi è artificiale, poiché la malattia non fa differenza tra le nazioni o tra i seguaci di diverse religioni. Stiamo anche collaborando con i nostri vicini nella regione, i palestinesi e stiamo sottolineando che le nostre vite sono condivise più strettamente di quanto crediamo". Abbiamo molta speranza in un'era di pace, stabilità e nella cooperazione con i nostri vicini palestinesi perchè colgano questa opportunità unica. Santità, posso dire quanto ho apprezzato il messaggio che ha inviato, mentre sorvolava Israele mentre era diretto in Arak, il mese scorso. Possa il dono di Dio per l'armonia e la pace raggiungere tutti. Spero che avremo l'opportunità di incontrarci ancora una volta per ribadire il mio impegno per i collegamenti tra Israele e Santa Sede, per la libertà di religione in Terra Santa e per il progresso del progetto Land of Monasteries". - (PRIMAPRESS)