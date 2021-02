Gli asset del "Piano Draghi" emersi dal secondo giro di consultazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ecco la formula per il rilancio dell'Italia secondo il "Piano Draghi". Dal secondo turno delle consultazioni sarebbero questi gli asset individuati dal premier incaricato per uscire dalla crisi e formulare un Recovery Plan affidabile. In un contenitore di chiaro stampa europeista ci sarebbero tre grandi riforme: Pubblica Amministrazione, riforma della giustizia civile e del fisco. Draghi, secondo quanto riportato dai commenti delle delegazioni sinora consultate, ha fatto emergere i "titoli" del piano, senza scendere nei dettagli, un programma di ampio respiro di un esecutivo "convintamente europeista". Avrebbe detto che "si aspetta una ripresa, ma che sarà lenta", quindi va sostenuto il lavoro senza contributi a pioggi ed infine "riorganizzare il calendario scolastico". - (PRIMAPRESS)