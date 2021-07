Giustizia penale: c'è il si del CdM alla proposta Cartabia ma con le modifiche del M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - La riunione di governo, al termine del consiglio dei monistri iniziato poco dopo le 17 a Palazzo Chigi, ha approvato il testo della riforma della giustizia penale proposta dal ministro Cartabia, comprensiva delle modifiche chieste dal M5s. Fonti del Movimento esprimono soddisfazione per l'esito della discussione che ha visto lo scontro con Fi e Iv. Il premier Draghi è intervenuto per sbloccare la situazione di stallo.Draghi, riferiscono fonti dell'esecutivo, ha chiesto se tutte le forze politiche di maggioranza sostengono le norme e se sarà così anche in Parlamento. "Lo sforzo della riforma è stato dare un'immagine del processo penale in cui tutti potessero riconoscersi". Lo ha detto - secondo fonti governative - la ministra della Giustizia, Marta Cartabia,nell'illustrare gli emendamenti al Cdm sulla riforma della Giustizia. - (PRIMAPRESS)