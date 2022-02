Giuramento Mattarella: i preparativi in attesa dei 21 colpi di cannone dal Gianicolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - La capitale si sta preparando oggi 3 febbraio all'insediamento di Sergio Mattarella per il giuramento del suo secondo settennato a Capo dello Stato italiano. Al centro di Roma risuoneranno i rintocchi delle campane suonate a festa e i 21 colpi di cannone sparati dal Gianicolo per accompagnare il giuramento del Presidente della Repubblica. L'appuntamento del Parlamento in seduta comune è per oggi alle 15.30. Il programma, dunque, prevede che intorno alle 15.10 il Segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, vada a prendere Mattarella al Quirinale per portarlo a Montecitorio su un’auto - precedenti vogliono che la vettura, la famosa Lancia Flaminia, attenda il neoeletto fuori dal portone della sua casa privata - Ma come fu per Napolitano, anche Mattarella salirà sull'auto direttamente dal Quirinale. L'auto sarà scortata dai Carabinieri in motocicletta. Nello stesso momento, la partenza di Mattarella sarà segnalata dai rintocchi della campana di Montecitorio. Arrivato alla Camera, Mattarella verrà accolto dal Presidente della Camera, Roberto Fico, e dal Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. La campana, a questo punto, cesserà di suonare. Nell'atrio sarà schierato un reparto di Carabinieri, in grande uniforme. All'arrivo, il Presidente della Repubblica verrà salutato dai componenti del Consiglio di Presidenza del Senato e dell'Ufficio di Presidenza della Camera. Il suo discorso, come trapela da fonti del Quirinale, dovrebbe durare poco meno di 20 minuti. - (PRIMAPRESS)