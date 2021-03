Giornata vittime Covid: il tiglio piantato da Draghi a Bergamo e il ricordo del sindaco Gori

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - "Il 18 marzo è il giorno dei camion di Bergamo. Quelli che hanno portato le vittime del Covid verso la cremazione". Così il sindaco della città lombarda, Giorgio Gori ha ricordato il tragico evento che aveva visto in quella giornata del 2020, il numero più alto di vittime in sole 24 ore. Il premier Draghi è a Bergamo per onorare le vittime del Covid nella prima Giornata nazionale dedicata a loro. La sua Prima tappa è al cimitero monumentale per deporre una Corona nella città simbolo delle vittime, diventata nota nel mondo per la lunga colonna dei camion militari che portavano via le tante bare. Poi Draghi si reca al Bosco della Memoria realizzato nel Parco Martin Lutero alla Trucca. Qui Draghi pianta un tiglio simbolo di longevità, il primo dei 99 alberi piantati del bosco in onore dei morti, in segno di speranza nel futuro. "Lo Stato c'è e ci sarà signor Sindaco ed io voglio farvi sentire che vi sono vicino. Questo bosco è un luogo di un impegno solenne che oggi prendiamo. non accadrà più che persone fragili veranno lasciate sole". - (PRIMAPRESS)