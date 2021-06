Giornata mondiale del Rifugiato, Mattarella: “L’Italia mai sottratta all’accoglienza”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La protezione della vita umana, il salvataggio dei profughi, il sostegno ai sofferenti nelle crisi umanitarie, l'accoglienza dei più vulnerabili, sono impegni cui la Repubblica italiana, in collaborazione con l'Unione Europea e le organizzazioni internazionali, non si è mai sottratta, anche nei tempi recenti segnati dalla pandemia". Così il Presidente Mattarella in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato sottolineando che va reso "effettivo l'esercizio di questa responsabilità internazionale". Solo nel 2021 in Italia sono sbarcati oltre 15 mila profughi. - (PRIMAPRESS)