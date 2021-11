Giornata internazionale violenza contro le donne l'escalation dei femminicidi in Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 109 le donne uccise da inizio anno, l'8% in più rispetto al 2020, 63 per mano del partner o dell'ex. Questi i dati più recenti che riguardano il fenomeno del femminicidio in Italia. "Troppe le donne uccise,troppe le richieste di aiuto non adeguatamente e tempestivamente raccolte. Una vergogna della nostra civiltà",l'ha definita la Guardasigilli Cartabia, annunciando un pacchetto di misure,a cui hanno lavorato 5 ministre, per rafforzare strumenti di prevenzione, aumentare le pene e introdurre la procedibilità d'ufficio.

"Questa Giornata impone di confrontarci ogni anno, con numeri intollerabili che testimoniano una continua,diffusa e ancora inestirpabile violenza contro le donne",ha detto il Presidente Mattarella,affermando che tale violenza "è un fallimento della nostra società"che"non è riuscita ad accettare una concezione paritaria dei rapporti di coppia". "E'necesario educare:educare al rispetto,alla parità,all'idea che mai la forza può costituire strumento di dialogo" "Fondamentale" che quante hanno subìto violenza si sentano accolte e protette. - (PRIMAPRESS)