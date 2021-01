Giornata di protesta in molte città della Russia per chiedere la scarcerazione di Navalny

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Da questa mattina sono iniziate le proteste a sostegno dell'oppositore Aleksei Navalny,convocate oggi dal suo movimento in tutta la Russia, con l'obiettivo di chiederne la scarcerazione. I primi cortei, nell'estremo oriente del Paese,dove si registrano anche i primi arresti,visto che le manifestazioni non sono autorizzate. Già oltre 50 gli arresti in 10 città. Consistenti le manifestazioni a Khabarovsk e a Vladivostok. L'appuntamento è in oltre 60 città della Russia:a Mosca, dove la polizia ha promesso la repressione,l'appuntamento è alle 14. - (PRIMAPRESS)