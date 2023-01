Giornata della Memoria dell’Olocausto: oggi a Bruxelles il discorso di Isaac Herzog

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Sarà oggi 26 gennaio, Isaac Herzog, presidente dello Stato di Israele ad aprire al Parlamento Europeo, la commemorazione solenne delle vittime dell'Olocausto. Domani 27 gennaio si celebrerà la giornata europea della memoria.

Circa un milione di ebrei furono assassinati ad Auschwitz-Birkenau, il più grande campo di sterminio nazista, liberato il 27 gennaio 1945. In una risoluzione del 1995, il Parlamento europeo propose che il 27 gennaio fosse celebrato ogni anno, in tutta l'UE, come memoria europea dell'Olocausto.

La Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto, il 27 gennaio, commemora la liberazione del campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau lo stesso giorno del 1945. il volto dell'intolleranza e della discriminazione. Ciò colloca l'Olocausto nel contesto dei diritti umani, ampliando l'educazione all'Olocausto a questioni di tolleranza, rispetto per la dignità umana e democrazia. - (PRIMAPRESS)