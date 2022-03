Giappone, un sisma di magnitudo 7,3 scuote Fukushima. Allarme tsunami

(PRIMAPRESS) - TOKYO — Un potente terremoto di magnitudo 7,3 ha scosso il Giappone orientale nella tarda notte di mercoledì, scuotendo la capitale Tokyo e provocando un avviso di tsunami per alcune parti della costa nord-orientale, ha affermato l'Agenzia meteorologica giapponese. Il sisma è stato centrato al largo della costa della regione di Fukushima a una profondità di circa 40 miglia e poco dopo ha colpito alle 23:36. un avviso per le onde di tsunami di circa tre piedi è stato emesso per parti della costa nord-orientale. - (PRIMAPRESS)