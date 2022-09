Giappone in allerta meteo per il tifone Nanmadol. Oltre 4 milioni di persone evacuate

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - Sono oltre 4 milioni di persone quelle evacuate in Giappone per l'arrivo del tifone Nanmadol nel sud-ovest dell'arcipelago. Diramata un'allerta di livello 4 su una scala di 5. Diverse aree sono già state investite da piogge torrenziali, mareggiate e venti fino a 250 km/h. Kagoshima e Miyazaki sono le prefetture più colpite. E a seguito del forte sisma di magnitudo 7.2 verificatosi nella costa sud- orientale di Taiwan, era stata lanciata e poi ritirata l'allerta tsunami per le a regioni di Miyakojima e Yaeyama. - (PRIMAPRESS)