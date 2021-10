Giappone, Fumio Kishida è il nuovo premier che oggi presterà giuramento per la guida del paese

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Il parlamento giapponese ha eletto l'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida come nuovo primo ministro; 64 anni,sostituisce il suo predecessore, Yoshihide Suga,che si è dimesso con il suo governo. Il neo premier e il suo Gabinetto presteranno giuramento in giornata. Kishida, che la scorsa settimana ha sostituito Suga alla guida del Partito Liberal Democratico, ha il compito di affrontare rapidamente la pandemia e altre sfide nazionali e globali e di guidare il Paese verso le imminenti elezioni nazionali in poche settimane. - (PRIMAPRESS)