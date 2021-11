Giappone: 56 trilioni di yen stanziati per contrastare la recessione causata dalla pandemia

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Il governo di Tokyo, che di recente ha riformato una nuova coalizione, ha appena varato un pacchetto di stimoli all'economia. Il Giappone, terza economia più importante del mondo, è pronto a rilanciare la sua crescita con l'adozione di misure record che potranno contare su 56 trilioni di yen, pari a 430 miliardi euro. Lo ha fatto sapere il primo ministro Fumio Kishida parlando in tv. Le misure, studiate per contrastare l'impatto recessivo causato dalla pandemia da Covid-19, dovrebbero essere approvate a breve e sono sufficienti "per rassicurare il popolo giapponese e dargli speranza", ha affermato il primo ministro nipponico. - (PRIMAPRESS)