Gerusalemme: secondo attacco in 24 ore. Eliminato un attentatore nella Città di Davide

GERUSALEMME - Due persone sono rimaste ferite in un sospetto attacco terroristico al sito archeologico della Città di Davide a Gerusalemme nel secondo attacco a Gerusalemme nelle ultime 24 ore. Il tiratore ha aperto il fuoco su Ma'alot Street, vicino all'ingresso del sito. Il tiratore è stato quindi neutralizzato.

La polizia e le forze dello Shin Bet sono arrivate sul posto in pochi minuti a causa della maggiore allerta della polizia. La polizia sta attualmente indagando sull'identità del tiratore e sono in corso ricerche nell'area nel tentativo di scoprire se avesse avuto assistenza, secondo Maariv.